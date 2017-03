Bundesaußenminister Gabriel: Türkei von EU-Mitgliedschaft weit entfernt

Bundesaußenminister Gabriel (SPD) hält einen EU-Beitritt der Türkei für unrealistisch. "Ich habe immer Zweifel gehabt, war aber in der SPD eher in der Minderheit", so Gabriel.



Ferner drohte der Außenminister türkischen Politikern mit einem Auftrittsverbot in Deutschland, sollten sie sich in der Wortwahl wieder vergreifen. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten, wenn sich Ankara nicht an die deutsche Rechtsordnung hält, sagte Gabriel.



Inzwischen haben sich auch andere SPD-Politiker von einem EU-Beitritt der Türkei distanziert.