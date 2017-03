Mecklenburg-Vorpommern: 15-Jähriger angeblich als V-Mann für Drogen beschäftigt

Gegen die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern gibt es schwere Anschuldigungen, denn sie soll einen erst 15-Jährigen als V-Mann für Drogengeschäfte beschäftigt haben.



Dieser ist inzwischen 29 Jahre alt und mittlerweile wegen betrügerischen Autohandels im Gefängnis. Da seine Spitzeltätigkeit aufflog, wurde er von Mithäftlingen angegriffen.



"Mein Mandant ist seelisch am Boden. Er weiß, dass es in keiner Justizvollzugsanstalt in Deutschland Sicherheit für ihn gibt", so sein Anwalt, der für ihn die Freiheit fordert, denn schließlich sei sein Mandat im Dienste des Staates in die Kriminalität abgerutscht.