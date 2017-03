Bundesweiter Gewerkschaftsbund von Flüchtlingshelfern befindet sich im Aufbau

Ohne die Mitarbeit der schätzungsweise mehreren Hunderttausend ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer wären die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen anerkanntermaßen nicht zu schultern. Mit dem "Veto. Bündnis für mehr Menschlichkeit" bauen sich die Helfer eine Interessenvertretung auf.



Bisher zählt "Veto" 2.000 überwiegend ohne Anbindung an Wohlfahrtsverbände tätige Mitglieder, 10.000 strebt der Initiator, Raffael Sonnenschein, an. Sonnenschein hatte bereits einen bayernweiten Warnstreik ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer organisiert. Auch ein bundesweiter Streik sei denkbar.



Am Dienstag trugen Sonnenschein und Manuela Greimel im Kanzleramt Vorschläge zur Verbesserung von Integrationsmaßnahmen vor und regten eine zentrale Beschwerdestelle für Flüchtlingshelfer an. Von der Politik forderten sie, nicht in Kriegsgebiete abzuschieben und die Dublin-Verträge auszusetzen.