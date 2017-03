Bremen: Flüchtlingshelferin wegen Cannabis-Kuchen in Lebensgefahr

In einer Bremer Flüchtlingsunterkunft hat ein Jugendlicher zwei Mitarbeiterinnen zum Kuchenessen eingeladen, was für eine Frau nun lebensgefährliche Folgen hat.



In dem Kuchen war Cannabis, beide Frauen im Alter von 25 und 62 Jahren mussten nach dem Verzehr in eine Klinik eingeliefert werden.



Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen: Er gibt an, den Kuchen von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt.