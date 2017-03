Ünsal Arik mit klarer Botschaft bei Böhmermann

Der deutsch-türkische Box-Weltmeister Ünsal Arik war zu Gast bei Böhmermann und hat dabei klare Worte gegen Erdogan. "Dieser Mensch ist einfach böse und gehört weg!", so Ünsal Arik.



"Jeder Türke, dem es hier nicht passt, weiß doch, wo der Flughafen ist", so der Boxer und zeigt damit, dass er sehr enttäuscht über seine eigenen Landsleute ist. "Die sollen einfach ihr Hirn einschalten und beim Referendum mit Nein stimmen!"



Diese Erdogan-Kritik bescherte ihm Einreiseverbot in die Türkei und, vor allem im Netz, Beschimpfungen und Bedrohungen von radikalen Erdogan-Anhängern. Aber auch viel Zuspruch für den Mut, offen seine Meinung zu sagen.