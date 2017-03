Sierra Leone: Pfarrer macht einen der größten Diamantfunde der Geschichte

Ein Geistlicher fand in Sierra Leone in dem Dorf Yakadu einen riesigen Diamanten. Der 706 Karat schwere Stein gehört zu den größten Diamantfunden Sierra Leones.



Der Pfarrer hat den Edelstein an den Präsidenten übergeben. Nun soll eine Versteigerung des Steins stattfinden.



Der Finder, Emmanuel Momoh, äußerte, dass er nicht daran gedacht habe, den Stein zu behalten. Stattdessen müssten in dem Bezirk Straßen und Stromleitungen erneuert werden.