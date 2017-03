Eltern von Münchner Amokläufer müssen in Opferschutzprogramm leben

Die Eltern des Münchner Amokläufers haben nach der Tat ihres Sohnes massive Drohungen erhalten, so dass sie in dem Opferschutzprogramm des Bayerischen Landeskriminalamtes aufgenommen wurden.



Inzwischen sind sie aus der bayerischen Landeshauptstadt weggezogen und sollen im Ausland leben. "Sie werden immer noch betreut", bestätigt LKA-Sprecher Ludwig Waldinger.



Der 18 Jahre alte Schüler hatte am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun Menschen und sich selbst erschossen.