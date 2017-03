Browser-Plugin "FB Purity" ermöglicht Individualisierung von Facebook-Newsfeed

Der Programmierer Steve Fernandez hat einen Browser-Plugin namens "FB Purity" entwickelt, mit dem Nutzer den Facebook-Newsfeed individualisieren können.



Damit können die User auch Änderungen des Sozialen Netzwerks rückgängig machen, was Facebook ziemlich ärgert, denn auch gesponserte Beiträge können ausgeblendet werden. Fernandez agiert in einer Grauzone der Nutzungsbedingungen Facebooks.



"Facebook ist heutzutage beinahe essenziell um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, Events zu organisieren und so weiter. Ich habe viele Probleme mit dem Netzwerk - zum Glück kann ich meine Fähigkeiten einsetzen, um ein paar davon zu beheben", sagt Fernandez.