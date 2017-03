Prozess: Steinewerfer bedroht Opfer - Er werde sich eine Schusswaffe besorgen

In Ellwangen steht derzeit ein Mann vor Gericht, der wegen eines lebensbedrohlichen Steinwurfs angeklagt ist.



Während der Zeugenaussage des Unfallopfers beschimpfte der Angeklagte den 33-Jährigen und bedrohte ihn.



Sobald er wieder in Freiheit sei, werde er sich eine Schusswaffe besorgen, so der Angeklagte.