Paris: Eine Verletzte durch explodierende Postsendung bei Intern. Währungsfonds

Im französischen Sitz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Paris ist eine Postsendung eingegangen, die explodierte.



Durch die Explosion erlitt eine IWF-Mitarbeiterin Verletzungen im Gesicht und an den Händen.



Erst gestern ging eine ähnliche Paket-Bombe in Berlin beim Bundesfinanzministerium ein. Zu der Tat bekannte sich die autonome linksextremistische griechische Gruppierung "Verschwörung der Feuerzellen".