Halbfinale: RTL-BACHELOR steckt jeder Kandidatin die Zunge in den Hals

Gestern Abend lief das Halbfinale von "Der Bachelor" auf RTL. Viola Kraus (26) aus München musste gehen. Clea-Lacy Juhn (25) und Erika Dorodnova (26) stehen im Finale.



Dem Finale vorangegangen waren die "Dream Dates", wo Bachelor Sebastian Pannek (30) auch Gelegenheit hatte mit allen drei Kandidatinnen nacheinander die Nacht zu verbringen. In Großaufnahme deutlich zu sehen die Zungenküsse, die Pannek mit allen drei Kandidaten gleichermaßen zärtlich austauschte.



In der vorletzten Nacht der Rosen dann die große Überraschung. Top-Favoritin Viola musste gehen und war sichtlich enttäuscht. "Ich bereue nichts, aber er hat mir definitiv gegenteilige Signale geschickt" - so Kraus im Interview danach. Kommenden Mittwoch läuft das Finale bei RTL.