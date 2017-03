Hasskommentare im Netz sollen mit hohen Bußgeldern bestraft werden

Bundesjustizminister Heiko Maas hat nun einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der vorsieht, das Unternehmen wie Google oder Facebook hohe Geldstrafen zahlen müssen, wenn Hasskommentare nicht schneller und sorgfältiger gelöscht werden.



"Es werden weiter zu wenige strafbare Inhalte gelöscht", so der SPD-Politiker am vergangenen Dienstag. Deswegen müsse man den Druck auf die Internetfirmen erhöhen.



In Zukunft müssten die Sozialen Netzwerke durch das Gesetz strafbare Inhalte löschen und wenn sie das nicht tun, würde das eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Ihnen könnte dann eine Geldbuße von bis zu 50 Millionen Euro drohen.