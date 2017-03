Deutsche Politiker kündigen weitere Sanktionen gegen die Türkei an

Dass die Türkei in letzter Zeit immer wieder die Niederlanden und Deutschland beschimpfte, da Wahlkampfsauftritte von türkischen Politikern abgesagt wurden, könnte für das Land nun sowohl politische als auch wirtschaftliche Folgen haben.



So kann sich nun Bundesfinanzminister Wolgang Schäuble vorstellen, die Türkei wirtschaftlich nicht mehr zu unterstützen, solange Deniz Yücel noch in Haft ist. Außerdem stellt sich Julia Klöckner (CDU) vor, die EU-Hilfen für die Türkei komplett zu streichen.



Thomas de Maizière warnt die Türkei zudem vor weiteren verbalen Entgleisungen: "Wer die Bundesrepublik Deutschland oder ihre verfassungsmäßige Ordnung beschimpft und böswillig verächtlich macht, macht sich strafbar. Dort wäre spätestens eine Grenze."