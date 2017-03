Neuer Spielmodus für Rocket League angekündigt

Rocket League hat sich vom einst unbekannten Onlinespiel zu einem wahren Kassenschlager verwandelt und hat in der Fangemeinde einen sehr hohen Stellenwert. Vor allem die teils auch kostenlosen neuen Inhalte haben dem Spiel eine sehr große Fangemeinde eingebracht.



Nun soll ein neuer Spielmodus noch in diesem Monat freigeschaltet werden. Der neue Spielmodus heißt Dropshot und soll dabei in einer völlig neuen Arena spielen.



Die neue Arena trägt die Bezeichnung Core 707. Kernaufgabe im neuen Spielmodus geht es darum den Gegner am Boden zu zerstören und der Ball in die Löcher geschossen werden muss. In der Quelle ist auch der Trailer zu sehen - dieser zeigt die Arena und mehr.