Italien: Gericht nimmt zu altem Paar Tochter weg und gibt sie zur Adoption frei

In Italien hat ein Gericht einem Ehepaar, das dem Richter als zu alt erschien, die Tochter weggenommen und sie zur Adoption freigegeben.



Bei der Geburt waren die Mutter 56 und der Vater 68 Jahre alt, das Mädchen ist mittlerweile sieben Jahre und lebt in einer Pflegefamilie. Seither kämpfen die Eltern um ihr Kind, doch das zuständige Gericht urteilte diese Woche, dass es nun schon zu lange bei Pflegeeltern lebe und dort bleibe.



Ein Nachbar zeigte die Eltern damals an, weil das zwei Monate alte Kind vom Vater im Auto "vergessen" wurde. Die Richter bescheinigten der Mutter zudem eine "narzisstische Persönlichkeit", die die moderne Medizin "missbraucht" habe.