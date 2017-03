Erdogan-Unterstützer kapern Twitter-Konten unter Hashtag #Nazialmanya

Tausende Twitter-Accounts wurden von Erdogan-Anhängern gehackt und über diese dann Hetze gegen die Niederlande und Deutschland betrieben.



Die Aktion lief unter dem Hashtag #Nazialmanya sowie #Nazihollanda und betraf vor allem Accounts mit hohen Followerzahlen.



Die Botschaft der Hacker, die mit einem Hakenkreuz versehen wurde, war: "Wir sehen uns am 16. April". An diesem Tag findet das umstrittene Referendum zum Präsidialsystem in der Türkei statt.