Forscher entwickeln tragbares chemisches Analysegerät

Forschern der Australischen Nationalen Universität ist es gelungen ein tragbares Gerät zu entwickeln, dass eine vollständige Chemische Analyse durchführen kann.



Das Gerät verwendet Magnetresonanztomographie und Massenspektrometrie und kann somit zur Lösung von komplexen Problemen beitragen.



In gewisser weise erinnert es an den Schallschraubenzieher aus Dr. Who oder den Tricorder in Star Trek.