Schwere Schäden: Kreuzfahrtschiff fährt durch einzigartiges Korallenriff

Das britische Kreuzfahrtschiff "Caledonian Sky" ist in der indonesischen Meeresregion Raja Ampat durch ein einzigartiges Korallenriff gefahren.



Dabei richtete das Schiff schwere Schäden an dem Riff an, das als eines der artenreichsten Ökosysteme der Welt gilt.



Laut Meeresforschern wurden 13.500 Quadratmeter beschädigt, was der Größe von drei bis vier Fußballfeldern entspricht.