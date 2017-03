München: 91-Jährige lag zwei Jahre unentdeckt und tot in ihrer Wohnung

Nachdem sich ein Nachbar besorgt bei der Münchner Polizei meldete, betraten die Beamten die Wohnung einer alten Frau und fanden dort nur noch deren Leiche vor.



Die Frau war wohl schon im April 2015 verstorben und so lag die 91-Jährige unentdeckt zwei Jahre tot in ihrer Wohnung.



In all den Jahren hatte offenbar niemand die Frau vermisst, bis der Nachbar sich Gedanken machte.