Konzerne wollen "Ampel" für Fett-, Zucker-, Salzgehalt von Lebensmittelportionen

Sechs Lebensmittelkonzerne, darunter Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Mondelez, Nestlé und Unilever, kündigen einen Vorschlag für eine Lebensmittelkennzeichnung in Form einer Ampel an, die signalisiert, ob Inhaltsstoffe wie Fett, Zucker, Salz in zu großer, tolerabler oder niedriger Menge enthalten sind.



Der Vorstoß erstaunt, verhinderte doch die Lebensmittelindustrie bisher die Einführung einer "Ampelkennzeichnung". Zum Design der geplanten Ampel auf der Verpackung ist noch nichts bekannt. Klar ist: die Bewertung des Gehalts an den bedenklichen Stoffen soll auf Basis von Portionsgrößen erfolgen.



Portionsgrößen sind aber nicht normiert, so dass die "Ampel" eher verschleiern als informieren würde. Verbraucherzentralen fordern, einheitlich 100 Gramm oder 100 Milliliter zugrunde zu legen. So verlangt es auch die EU für die obligatorische Nährwerttabelle auf Lebensmittelverpackungen.