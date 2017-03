München: Hausbesitzerin soll 200.000 Euro wegen Sprengstoffräumung zahlen

Eine Hausbesitzerin in München bekommt wegen der Räumung eines Zehn-Tonnen-Munition-Funds in ihrem Garten eine Rechnung von 200.000 Euro präsentiert.



Die 72-Jährige kann das nicht fassen, weder die Stadt noch Bayern fühlen sich nämlich zu Zahlung verpflichtet, laut Gesetz müsse sie für die Räumungskosten gerade stehen.



Die CSU-Fraktion im Stadtrat beantragte unterdessen finanzielle Hilfe für die Frau: Bund und Freistaat als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches und damit auch der Wehrmacht dürften die Anwohner nicht alleine lassen, denn sie sind schuldlos in diese Notlage geraten.