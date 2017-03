Sensation: In Ägypten wurde Kolossalstatue von Ramses II. entdeckt

Sensationsfund von deutschen Archäologen in Ägypten. Sie entdeckten in Kairo Rumpf und Kopf der Ramses-Statue bei Notgrabungen in einer Baugrube im heutigen Kairoer Innenstadtbezirk Matariya.



Sieben Tonnen wiegt die gefundene Statue, neben dem Torso wurde auch der Kopf der Statue mit Krone unweit des Fundamentes freigelegt.



Der Pharaos stammt aus der 19. Dynastie des Neuen Reichs und hat eine Höhe von neun Meter. Das Quarzit aus dem sie besteht, ein gehärteter Sandstein Die Statue soll später im geplanten Grand Egyptian Museum in Gizeh gezeigt werden.