Dekadente Esskultur - ein Taco für 25.000 Dollar

Lieber ein Taco oder ein Auto kaufen? Der mexikanische Koch Juan Licerio der in dem Luxus-Resort Grand Velas Los Cabos im Bundesstaat Baja California der Küchenchef ist, hat jetzt den teuersten Teigfladen der Welt kreiert.



Er kostet 25.000 Dollar (23.600 Euro), ist mit Garnelen, teurem Kobe-Rundfleisch, Beluga-Kaviar, schwarzen Trüffeln, Almas und Goldflocken gefüllt. Gewürzt ist er mit geräucherten und getrockneten Jalapeno Chilis und mit einer speziellen Kaffeemarke, dem sogenanntem "Katzenkaffee".



Bevor man in den Genuss kommt, ist jedoch die der Nachweis fällig dass man die Präsidentensuite gebucht hat und man muss die Hälfte des Preises vom Taco anzahlen. Bisher hat sich jedoch noch niemand dem extravagantem Fast Food Essen, was es seit etwa einer Woche gibt hingegeben.