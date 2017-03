Köln: Urteil - Unter Umständen kann Duschen im Stehen unzulässig sein

Das Landgericht in Köln hatte folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Ein Ehepaar bewohnte eine Wohnung einer Vermieterin. Das Paar duschte in der Badewanne stets im Stehen. Die Wand an der Badewanne war jedoch nur bis zur Hälfte der Höhe gefliest.



Die Folge war, dass sich im Laufe der Zeit durch das spritzende Wasser Schimmel an der Wand bildete. Das Ehepaar wollte daraufhin die Miete mindern und verlangte von der Vermieterin die Beseitigung des Mangels.



Das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Köln gab dem Paar noch Recht. Das Landgericht jedoch kippte das Urteil, mit der Begründung, dass ein Duschen im Stehen vertragswidrig sei, wenn das Bad dafür nicht ausgelegt sei.