Düsseldorf: Fund eines Mädchens mit offener Kehle - 16-Jähriger gesteht Tat

In Düsseldorf wurde in einer Lagerhalle ein totes 15-jähriges Mädchen mit aufgeschnittener Kehle gefunden. Als die Polizei am Tatort Spuren sicherte, kam ein 16-Jähriger auf die Beamten zu und gestand, das Mädchen getötet zu haben.



Er wurde von einem Sachverständigen untersucht, der bei dem Jugendlichen eine Schizophrenie feststellte. Damit ist der 16-Jährige schuldunfähig. Das Mädchen und der Junge kannten sich, sie führten wohl eine lockere Beziehung.



Ein Streit führte sodann wohl zu der Tat. Der 16-Jährige war auf eigenen Wunsch und auf Wunsch der Eltern ohne Anwalt vernommen worden. Wegen seiner psychischen Erkrankung ist er bereits zuvor behandelt worden.