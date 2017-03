Warum man die Nintendo Switch nicht kaufen sollte

Die Switch soll in der Lage sein diverse Kundenwünsche zu erfüllen, zum einen, eine Konsole zu sein, zum anderen ein Handheld für unterwegs. Leider kann die Switch beide Situationen nicht ausreichend bewältigen.



Nicht nur der Preis von 360 Dollar schreckt viele ab, sondern auch die schlechte Implementierung von Streaming und das bizarre Multiplayer-Setup. Dazu reihen sich oft Verbindungsabbrüche der Joycons ein.



Das nächste Problem ist die Übermacht aus dem Hause Sony und Microsoft, mit einer riesigen Anzahl an Spielen und überragender Grafik. In diesem Bereich kann die Switch nicht mithalten.