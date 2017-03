Parkscheinautomat in Aalen: Frau soll 6.800 Euro Parkgebühren zahlen

Im baden-württembergischen Aalen sah sich eine Frau an einem Parkscheinautomaten in einer Tiefgarage mit der Forderung von 6.800 Euro konfrontiert. Sie verständigte die Polizei, da kein Mitarbeiter zur Verfügung stand.



Ohne den Betrag zu bezahlen, bekam die verdutzte Frau ihr Ticket nicht zurück, erklärten die Beamten.



Der 56-Jährigen konnte rasch geholfen werden, da die Beamten in der Lage waren, auch ohne Mitarbeiter der Tiefgarage die Schranke zu öffnen. Ob ein technischer Fehler vorlag, ist nicht bekannt.