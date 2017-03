Nun offiziell: Nintendo Switch ist ein fail

Jetzt bin ich ein Schalterbesitzer. Ich habe die Konsole vorbestellt, sobald Pre-Sales zur Verfügung gestellt wurde, und ein Switch wurde an meine Tür am Starttag mit Hunderten von Tausenden von anderen Switches versendet, die im vergangenen Wochenende versandt und gekauft wurden.



Es ist noch früh, aber für mich ist der Switch schon gelungen, wo die Wii U kläglich gescheitert ist ... und doch kann ich nicht umhin zu sorgen, dass das größte Problem mit dem Switch immer noch Nintendo selbst ist.



Der Mangel an Spielen ist der beunruhigendste Beweis dafür, aber schau mal an, wie überteuertes Zubehör wie die Joy-Con ist (die nicht einmal mit einem Charging Grip versendet) und Pro Controller sind.