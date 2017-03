1. Fußball-Bundesliga: Wood schießt den HSV zum Sieg gegen Gladbach

Der Hamburger SV hat im letzten Spiel des 24. Spieltages in der 1. Fußball-Bundesliga den nächsten Sieg errungen. Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gewannen die Hanseaten mit 2:1 durch die Tore von Kostic und Wood. Christensen traf für Borussia Mönchengladbach,



Die ersten Torannäherungen gingen an die HSVer; die Gladbacher derweil agierten abwartend und gingen dann durch Christensen in Führung. Danach wurde ein Tor von Wood nicht anerkannt und Adler rettete auf der Gegenseite vor und gegen Drmic. Erneut wurde später ein Tor von Wood nicht anerkannt.



Eine Minute später erzielte Kostic den Ausgleich für den HSV (36.). Dieser war hochverdient. Genauso hochverdient war auch der 2:1-Siegtreffer für den Hamburger Sport-Verein durch Wood (80.); in der zweiten Halbzeit spielte ausschließlich die Elf von Gisdol und rettete das 2:1 über die Zeit.