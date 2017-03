Meinung: Populisten machen Errungenschaften der Gleichberechtigung wieder kaputt

Hinsichtlich der Gleichberechtigung von Männern und Frauen gab es in den letzten Jahrzehnten vor allem im Westen große Fortschritte.



Allerdings werden die Frauenrechte durch populistische Parteien, wie die in den USA, Russland, Frankreich und auch hierzulande durch die AfD wieder bedroht. Die Populisten wollen ein veraltetes Frauenbild zurückbringen, das schon längst überwunden zu sein schien.



So wurde in Russland vor kurzem beschlossen, dass häusliche Gewalt weniger hart bestraft wird. Dabei werden jährlich 12.000 Frauen von ihrem Mann erschlagen. Nach Meinung der "Süddeutschen" sind die Rechten im Kern diskriminierend und rückschrittlich.