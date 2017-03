Medien berichten kaum über Demonstrationen am Weltfrauentag

Circa 10.000 Menschen haben sich am Weltfrauentag in Berlin zusammengefunden und gegen Diskriminierung und Sexismus demonstriert.



Allerdings haben viele Medien nicht darüber berichtet, was die "taz" kritisiert, denn Frauenrechte seien nicht selbstverständlich.



Diese wurden erst über Jahrzehnte hart erkämpft und könnten durch Menschen wie Donald Trump wieder eingeschränkt werden. Deswegen sollte der Weltfrauentag mehr Beachtung erhalten.