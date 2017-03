ITB: Tourismus in der Türkei stark zurückgegangen

Seit die Terroranschläge in der Türkei im Juni 2015 anfingen, ist der Branchenumsatz der türkischen Tourismusbranche stark zurückgegangen.



Im Jahr 2016 sanken die Einnahmen deswegen um 8,5 Milliarden. Auch für das Jahr 2017 zeigt sich keine Erholung für die Branche.



Auf der Tourismusmesse ITB will die Türkei deswegen den Schaden begrenzen, denn viele Betten in den Hotels stehen leer.