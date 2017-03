In Beckbury in Mittelengland wurde geheime "Tempelritter-Grotte" entdeckt

Nachdem der Fotograf Scott auf Youtube ein Video der Anlage entdeckte, machte er sich auf die Suche und konnte am Rande eines Feldes vom Dorf Beckbury den Eingang entdecken, der wie das Loch eines Kaninchenbau aussah.



"Wenn man bedenkt, wie lange es die Grotte schon gibt, befindet sie sich wirklich in einem fantastischen Zustand. Es ist wie ein Untergrund-Tempel." meint Scott.



Nach Gerüchten sollen die sogenannten "Caynton Caves" im 16. Jahrhundert von Nachfolgern des 1312 aufgelösten geheimnisumwitterten Templerordens angelegt worden sein. Dort sollen sich selbst ernannte Zauberer, Druiden und Hexen ausgetobt haben, so die Sage.