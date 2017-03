Tennis/ Indian Wells: Kerber gewinnt klar gegen Petkovic

Beim Tennisturnier in Indian Wells in den USA steht Angelique Kerber in der dritten Runde. Zuvor setzte sich Kerber gegen Andrea Petkovic durch.



Das Spiel der beiden 29-Jährigen dauerte nur 58 Minuten, dann hatte Kerber das Duell mit 6:2 und 6:1 für sich entschieden.



Es war nicht so einfach, wir kennen uns beide schon so lange. Es ist immer schwierig, gegen eine Freundin auf dem Platz zu stehen", äußerte Kerber nach dem Sieg. Als nächstes muss sie sich gegen die Französin Pauline Parmentier beweisen.