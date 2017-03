Erdogans Antwort an die Niederlande: Türkei wirft niederländische Botschafter raus

Nachdem die türkische Familienministerin in den Niederlanden an einer Weiterfahrt gehindert wurde und der Streit zwischen den beiden Ländern eskalierte, wirft die Türkei nun die niederländischen Diplomaten aus dem Land raus.



Zuvor hatte der türkische Präsident, Tayyip Erdogan, den Niederlanden bereits Faschismus vorgeworfen.



Inzwischen wurden die niederländischen Vertretungen in der Türkei von Sicherheitskräften aus Sicherheitsgründen abgeriegelt und geschlossen. Dem niederländischen Botschafter wurde mitgeteilt, er brauche nicht in die Türkei zurückkommen.