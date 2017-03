Italien: Obdachloser in Palermo angezündet - Täter wegen Mordes verhaftet

Der grausame Tod eines Obdachlosen in Palermo sorgt in Italien für Entsetzen. Ein Unbekannter hatte in der Nacht zum Samstag dem schlafenden Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und sein Opfer in Brand gesetzt.



Der 45-jährige Obdachlose hatte in der Essenausgabestelle des Kapuzinerordens einen Schlafplatz gefunden.



Ein Tankstelleninhaber, der die Tat gestanden hat, wurde inzwischen festgenommen. Als Tatmotiv gab er Eifersucht an, da seine Frau offenbar eine Beziehung zu dem Obdachlosen hatte.