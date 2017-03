Marbella/Spanien: Polizei zerschlägt Prostitutionsring

Die spanische Polizei hat in Marbella einen Prostitutionsring ausgehoben.



Das Netzwerk habe im Internet unter anderem Sex mit einer als Jungfrau angekündigten Minderjährigen für 5.000 Euro angeboten. Das 16-jährige Mädchen sei inzwischen befreit worden.



Sieben Verdächtige wurde wegen Prostitution, sexueller Ausbeutung und Vergehen an Minderjährigen festgenommen. Die Polizei kam den Kriminellen durch anonyme Hinweise und per Telefon auf die Spur.