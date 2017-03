Reals James zu Bayern?

Laut der spanischen "Marca" soll Fc Bayern Trainer Ancelotti am Kolumbianer James Rodriguez interessiert sein.



Trainer und Spieler sind einander aus der gemeinsamen Zeit bei Real Madrid bekannt. Ancelotti war von 2014 bis 2015 Trainer der Königlichen.



Die Ablöse des Offensivspieler würde allerdings bei ca. 80 Millionen Euro liegen. Sind die Bayern bereit so tief in die Tasche zu greifen?