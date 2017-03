UN: 20 Millionen Menschen droht Hungertod

Die Vereinten Nationen haben in einem dramatischen Appell um Hilfe für hungernde Menschen gebeten.



Nach Angaben von UN-Nothilfekoordinator O`Brian droht 20 Millionen Menschen in insgesamt vier Ländern der Hungertod. Er sprach von der größten humanitären Katastrophe seit Gründung der UN. Notwendig sei eine große Hilfsorganisation der internationalen Gemeinschaft.



O`Brian hatte sich zuvor in Jemen, Im Südsudan, in Somalia sowie in Nigeria ein Bild von der Lage gemacht. In allen vier Ländern herrscht Bürgerkrieg.