1860 München schränkt "weder die Pressefreiheit noch die Meinungsfreiheit ein".

Der TSV 1860 München beweist mit allgemeinem Presse-Boykott und Dauerakkreditierungs-Entzug wiederholt ein problematisches Verhältnis zu den Medien. Er erntet Kritik von der Deutschen Fußball Liga (DFL), dem Verein Münchner Sportjournalisten und dem Bayerische Journalisten-Verband.



Die Münchner Löwen sehen das jedoch so: Sie bezögen sich "explizit nicht auf kritische Berichterstattung im Allgemeinen, sondern auf falsche und tendenziöse Wiedergabe von Sachverhalten". Sie schränkten dabei "weder die Pressefreiheit noch die Meinungsfreiheit ein."



Aktuell hatte der TSV Medienvertretern vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli das Wort verboten und Fragen an den Trainer, Vitor Pereira, nicht beantwortet. Die DFL sieht ihre Hände gebunden, da die Clubs auf dem Trainingsgelände und in ihrem Stadion Hausrecht genießen.