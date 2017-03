Mexiko: Drogenkrieg- Über 240 verscharrte Leichen entdeckt

In dem mexikanischen Bundesstaat Veracruz sind bei Grabungen mindestens 242 Leichen in 124 Gräbern gefunden worden.



Eine Organisation von Müttern, die nach ihren vermissten Kindern suchte, hatte die Ermittlungen bereits im vergangenen Jahr veranlasst.



Veracruz zählt zu den am stärksten von Gewalt und Kriminalität betroffenen Staaten Mexikos.