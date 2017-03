Wer auf einem Bauernhof aufwächst, leidet seltener an Allergien

Wenn Kinder in hygienischeren Bedingungen in industrialisierten Ländern aufwachsen, wird ihr Immunsystem mit Bakterien, Viren und Parasiten nur wenig konfrontiert.



Deshalb werden Allergien und Autoimmunerkrankungen immer häufiger diagnostiziert bei ihnen, so die sogenannte "Hygiene-Hypothese". Dagegen scheinen Kinder besser geschützt zu sein, die auf einem Bauernhof aufwachsen.



"Die Kinder von Bäuerinnen, die auch während der Schwangerschaft im Stall arbeiten, haben entsprechend noch weniger Probleme mit Allergenen", so Philippe Eigenmann und die Forschenden der Universitätsspitäler Genf (HUG).