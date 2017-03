Im Dunklen können Frösche Farben sehen

"Die Nachtsicht von Fröschen und Kröten scheint der aller anderen Tiere überlegen zu sein", so Forscher der Universität Lund (Schweden).



Auch Motten und Geckos können Farben besser als Menschen in schlechteren Lichtverhältnissen sehen, aber nur Frösche haben die einzigartige Fähigkeit, Farben im Dunkeln zu sehen.



Bei ihren Versuchen stellten die Forscher fest, dass die Frösche Grün bevorzugen, wenn es dunkel ist. Sie denken, dass wenn man als Frosch im Dunkeln ist, eher dorthin springt, wo es grün ist, also in den Wald oder auf eine Wasserpflanze.