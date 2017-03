Studie: Nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen haben Hummeln Stinkefüße

Der Geruch ist so intensiv, dass Artgenossen ihn noch nach Stunden wahrnehmen.



Hummeln können zwischen ihrem eigenen Fußgeruch und dem der anderen unterscheiden, so die Erkenntnisse der Studie, die in der Online-Fachzeitschrift "Scientific Reports" vom Forscherteam um Richard Pearce von der Universität Bristol am Dienstag publiziert wurde.



So könnten die Hummeln feststellen ob vor ihnen schon jemand anderes oder sie selbst am Nektar einer Blüte genascht hat.