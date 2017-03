Tuttlingen: Schnell wirkende Schlaftablette bringt Auto ins Schleudern

Wegen einer schnell wirkenden Schlaftablette, die der Fahrer wegen psychischer Beschwerden eingenommen hatte, hat ein Auto im baden-württembergischen Tuttlingen erhebliche Schäden verursacht.



Es streifte auf der Fahrt nach Hause Verkehrsschilder, fuhr durch Vorgärten, legte einen Verteilerkasten um und schaffte es nur mit Mühe und stark beschädigt in die eigene Garage.



Das Ganze ereignete sich am Mittwoch in der Früh und die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 50.000 Euro ein. Der Lenker des Autos, ein 60 Jähriger, bekam Blut abgenommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.