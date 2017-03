Indien: VW und Tata Motors werden Partner

Der VW Konzern schließt sich mit dem größten indischen Autobauer Tata Motors zusammen und unterzeichnete eine Absichtserklärung, für eine langfristige Partnerschaft.



"Mit der beabsichtigen strategischen Partnerschaft mit Tata Motors wollen wir konzern- und markenübergreifend die Voraussetzungen schaffen, um kundenadäquate Mobilitätslösungen auch für die neuen, schnell wachsenden Automobilmärkte anbieten zu können", so Volkswagen-Chef Matthias Müller.



Die Teile und Fahrzeuge sollen nicht nur in Indien, sondern später auch in anderen Ländern auf den Markt kommen. Etwa zwei Drittel der verkauften Fahrzeugen in Indien kosteten weniger als 5.000 Dollar. Für VW ist es wichtig, im Low-Cost-Segment vertreten zu sein.