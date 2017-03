Herne: 19-Jähriger gibt beide Tötungen zu - Motiv reine Mordlust

Marcel H. hatte sich nach dem Mord an einem neun Jahre alten Jungen in Herne gestellt und im Polizeiverhör sowohl diesen Mord als auch einen zweiten an einem 22-Jährigen gestanden.



Nach der Flucht hatte sich de 19-Jährige bei seinem späteren Opfer versteckt, den er vom Berufskolleg kannte: Als sein Bekannter ihn mit dem ersten Mord konfrontierte, brachte er auch diesen um.



Der Fall macht die Ermittler fassungslos, Marcel H. soll aus reiner Mordlust gehandelt haben. Kerstin Wittmeier, Polizeipräsidentin von Bochum sagt, sie habe "noch keinen Fall gehabt, der mich persönlich so stark betroffen gemacht hat". In der Vernehmung wirkte H. "eiskalt".