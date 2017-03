Brexit-Vorbereitungen: Großbritannien erhöht Steuern und Sozialabgaben

Um für den bevorstehenden Brexit besser gerüstet zu sein, werden in Großbritannien Alkohol- und Tabak-Steuer sowie Sozialabgaben für Selbstständige erhöht.



Eine Packung mit 20 Zigaretten kostet dann 35 Pence (40 Cent) mehr und ein Pint (ca. 0,5 l) Bier kostet dann zwei Pence (2,3 Cent) mehr. Nicht ganz unumstritten ist die Erhöhung der Sozialabgaben für Selbstständige, die dann im nächsten Jahr um ein Prozent auf zehn Prozent steigt und im Folgejahr nochmals um ein Prozent.



Die Medien in Großbritannien sehen die Selbstständigen als die "größten Verlierer" des neuen Haushaltsplans. Ursprünglich wollte Großbritannien viel Geld in die Hand nehmen um die Infrastruktur zu verbessern, hiervon wird aber jetzt abgesehen.