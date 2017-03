AfD-Wahlkampfprogramm mit Minuszuwanderung und Kopftuchverbot

Die AfD will mit ihrer Forderung nach einer Schließung der Grenzen und einer Minuszuwanderung von mindestens 200.000 Asylbewerbern pro Jahr in den Bundestagswahlkampf ziehen.



Außerdem spricht sich die Partei unter anderem für ein generelles Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst und der Abschaffung des islamischen Religionsunterrichts an staatlichen Schulen aus.



Mit dem Wahlprogramm wird sich der AfD-Bundesparteitag Ende April befassen.