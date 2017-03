Kindsmörder von Herne festgenommen - in Wohnung wurden 2 Leichen gefunden

Marcel Heße, der Kindsmörder von Herne wurde heute Abend in einem Imbiss festgenommen. Er hatte sich dort selbst gestellt. Nach der Festnahme machte Heße angaben zu einem Brand in einer Wohnung, in der die Polizei weitere2 Leichen bergen konnte.



Momentan läuft die Identifizierung der Opfer und des vermeintlichen Täters. Näheres ist noch nicht bekannt.



Weitere Details sollen in einer nächtlichen Pressekonferenz bekannt gegeben werden.